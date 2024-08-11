اليوم السابع
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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:00 م
استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم اليوم استقرارا:

- الطماطم 22جنيها

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 27 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة ب 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها  .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10  جنيهات.

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها

 

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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