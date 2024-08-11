استعدادات جامعة الزقازيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الإلكترونى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت جامعة الزقازيق كافة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى الدور الأول، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 12 من أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، وذلك للقيام بتسجيل الرغبات بمكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق للقبول في الجامعات للعام الدراسي 2025/2024 وتحديد الحد الأدنى للقبول في الشعب المختلفة، والتى جاءت كالتالي:

- الشعبة العلمية (علوم): الحد الأدنى (371) درجة، والنسبة (90.48%)، وعدد الطلاب: 23850 طالبًا.

- الشعبة الهندسية: الحد الأدنى (357) درجة، والنسبة (87.07%)، وعدد الطلاب (15355 طالباً).

- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى: (280) درجة، والنسبة: (68.29%)، وعدد الطلاب: (73995) طالبًا.

في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي، وتنفيذًا استراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته التي تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي حرص الجامعة على بذل كافة الجهود، لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم الكترونياً بما يضمن سرعة وكفاءة الخدمة المقدمة للطلاب من خلال تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب وذويهم في ملئ رغباتهم، بالإضافة إلى وجود متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة، وذلك بالتعاون مع الدكتور نجلاء فتحي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومدير وحدة التدريب والتعليم المستمر، ود. نبيل مصطفي - مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، ومرفت الشاذلي مدير مكتب التنسيق والعاملين بالمركز وموظفي الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بالتناوب .

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الببلاوي، على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، حيث تم توفير عدد 32 جهاز كمبيوتر قيد الاستعداد للعمل بالإضافة إلى المعامل والقاعات لاستقبال الطلبة في الموعد المحدد أعلاه.

إضافة إلى الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مع ضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق التي يتم تسليمها من قبل الطلاب تمهيداً لالتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق بالجامعة، قد بدأ استقبال الطلبة لحجز اختبارات القدرات لكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات منذ 25 وحتى 8 اغسطس للعام 2024.