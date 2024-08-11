كتب محمد عبد المجيد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "أصبحوا في مرمى الهدف الإسرائيلي.. استشهاد نحو 500 من كادر القطاع الصحي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

يعتبرون طوق نجاه لإنقاذ ما يمكن إنقاذ أرواحهم من الفلسطينيين جراء الغارات والقصف الإسرائيلي الشرس في قطاع غزة أو الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها، هم كوادر القطاع الصحي، الذين أصبحوا في مرمى الهدف أيضا.

فأبت إسرائيل أن تترك للفلسطينيين في قطاع غزة أدنى فرصة للبقاء على قيد الحياة، ومن ثم استهدفت نيران أسلحتها نحو 500 من كوادر القطاع الصحي ليسقطوا شهداء وليصاب المئات الآخرون منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

لم تكتف قوات الاحتلال بذلك، فاعتقلت أكثر من 310 آخرين من كوادر القطاع الصحي، ودمرت 230 مركبة إسعاف في قطاع غزة للقضاء على ما يقدمون يد المساعدة للفلسطينيين.