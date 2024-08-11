إصابة ستة أشخاص فى هجوم روسي على "ميكولايف" الأوكرانية

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أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة ميكولايف الأوكرانية فيتالي كيم، بأن القوات الروسية شنت هجوما مكثفا على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وقال كيم - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن القوات الروسية هاجمت قرية (دنيبروفسكي) التابعة لمجتمع (كوتسوروب) بطائرات بدون طيار؛ ما تسبب في تضرر منزل خاص وسيارة مدنية، واشتعال النيران في آلات زراعية".

وأضاف قائلا: "وفي الوقت نفسه، تعرضت بلدة (أوتشاكيف) لنيران المدفعية؛ مما تسبب في تضرر سبعة منازل خاصة وخط كهرباء، كما اندلع حريقا في أحد المنازل، واشتعلت النيران في مبنيين خارجيين".. موضحا أنه تم إخماد جميع الحرائق من قبل رجال الإطفاء".

وكانت قد ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أن روسيا شنت هجوما جويا على العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل أب وابنه وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفروم) الأوكرانية - أن "وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم وحالة التأهب من الغارات الجوية مستمرة"، مضيفة: "سقطت حطام صاروخ على مبان سكنية خاصة في منطقة بروفاري خلال الليل.. أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا".

وأشارت إلى أن "اثنين آخرين - رجل يبلغ من العمر 35 عامًا وابنه البالغ من العمر أربع سنوات - كانوا محاصرين تحت أنقاض مبنى.. وللأسف، أثناء عملية بحث وإنقاذ، عُثر عليهما ميتين".