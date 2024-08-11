إجلاء 80 ألف شخص فى مقاطعة سيتشوان الصينية بسبب الأمطار الغزيرة

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إجلاء أكثر من 80 ألف شخص في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في ظل العواصف المطيرة الأخيرة التي ضربت المنطقة.



واجتاحت أمطار غزيرة العديد من المدن والولايات بمقاطعة سيتشوان منذ أول أمس /الجمعة/، حيث تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة وتدمير منازل، وفقا لما أعلنته سلطات إدارة الطوارئ بالمقاطعة، حيث لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية نتيجة للعواصف المطيرة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وعززت السلطات المحلية من عمليات التفتيش العشوائي والدوريات وأعمال المراقبة للحماية من الكوارث الثانوية الناجمة عن الأمطار، واتخذت قرارات احترازية لإجلاء السكان المحليين من المناطق المعرضة للفيضانات.



وفي 3 أغسطس الجاري، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضان مفاجئ ووقوع انهيار طيني في مدينة كانجدينج بمقاطعة سيتشوان، ما أسفر عن مصرع أو فقدان نحو 27 شخصا.