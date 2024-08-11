أول أسوان فى الثانوية العامة: نفسى أطلع طبيب وأساعد المرضى.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، مع الطالب كيرلس رمسيس إسكندر، الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوى محافظة أسوان، من مدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية بنين بمدينة كوم أمبو.

قال الطالب الأول على الثانوية العامة شعبة علمى علوم، لـ"اليوم السابع"، إنه كان حريص على التفوق وحصد المركز الأول لأنه كان متفوقاً فى سنوات الدراسة قبل ذلك، وكان يذاكر دروسه بشكل يومى ويعتمد كثيرا على مراجعة المواد عبر "الاون لاين".

وأضاف الطالب المتفوق، أن حلمه أن يلتحق بكلية الطب ويصبح طبيباً مشهوراً ويعالج الفقراء والبسطاء، بجانب أن ذلك حلم أسرته أيضاً.

وأشار كيرلس، إلى أنه يعيش فى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مع والده معلم بالمعاش، ووالدته أخصائية اجتماعية بالتربية والتعليم بالمعاش أيضاً، وليس لديه أشقاء، لذا كان كل تركيز والديه على ابنهم وتفوقه.