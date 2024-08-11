أسماء الطالبات المرشحات للمقابلة الشخصية للالتحاق بمعهد تمريض التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن أسماء الطالبات المرشحات للمقابلة الشخصية للقبول بالمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للفصل الدراسي 2024/2025م، من خريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

وأعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببنى سويف، أسماء 134 طالبة لإجراء اختبار الكتلة والمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024، للطالبات اللاتي اجتزن اختبار القدرات، حيث سيتم عقد الاختبار بقاعة التدريب بالدور الثامن بمبنى الهلال الساعه 8 ص.

وكان أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن شروط واجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للموسم الدراسي 2024/2025م، بحد أدني 250 درجة لخريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.















