اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء الطالبات المرشحات للمقابلة الشخصية للالتحاق بمعهد تمريض التأمين الصحى ببنى سويف

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:39 م
أسماء الطالبات المرشحات للمقابلة الشخصية للالتحاق بمعهد تمريض التأمين الصحى ببنى سويف هيئة التأمين الصحى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن أسماء الطالبات المرشحات للمقابلة الشخصية للقبول بالمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للفصل الدراسي 2024/2025م، من خريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

وأعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببنى سويف، أسماء 134 طالبة لإجراء اختبار الكتلة والمقابلة الشخصية يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024،  للطالبات اللاتي اجتزن اختبار القدرات، حيث سيتم  عقد الاختبار بقاعة التدريب بالدور الثامن بمبنى الهلال الساعه 8 ص.

وكان أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحى مدير الفرع عن شروط واجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف، للموسم الدراسي 2024/2025م، بحد أدني 250 درجة لخريجي الشهادة الاعدادية من ابناء مركز ومدينة بني سويف.

IMG-20240811-WA0058
 
 

 

IMG-20240811-WA0059
 

 

IMG-20240811-WA0060
 

 

IMG-20240811-WA0057
 

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

التأمين الصحة ببنى سويف

معهد تمريض التأمين الصحي ببنى سويف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة