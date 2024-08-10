اليوم السابع
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100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال مدرسة بقطاع غزة

السبت، 10 أغسطس 2024 08:37 ص
100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال مدرسة بقطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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استُشهد أكثر من 100 فلسطيني وأُصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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