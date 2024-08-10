يوم توعوى بكنيسة السيدة العذراء بالشرقية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ندوة تثقيفية بمقر كنيسة السيدة العذراء والأنبا توماس بعزبة ناشد بفاقوس، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت ندوة توعوية وأنشطة تفاعلية وذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء والأنبا توماس بعزبة ناشد بفاقوس لتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وخطورة إهدار المياه وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه والذي بات ضرورة مُلحة في ظل إرتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مؤكداً على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء وإستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الإحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.







