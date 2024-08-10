وزير خارجية بريطانيا يخطط لزيارة الصين فى سبتمبر لبدء تعاون رفيع المستوى

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية إن وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامي، يخطط لزيارة إلى الصين في سبتمبر والتي ستقع في غضون أول 100 يوم من توليه منصبه.

ويجري وزير الخارجية محادثات بشأن رحلة إلى بكين الشهر المقبل والتي من شأنها أن تشير إلى أن المملكة المتحدة تريد استئناف المشاركة رفيعة المستوى مع البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تأكيد أي تاريخ رسميًا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO): "سيتم تأكيد سفر وزير الخارجية بالطريقة المعتادة".

,كان لامي يخطط للسفر إلى الصين بينما كان حزب العمال لا يزال في المعارضة في وقت سابق من هذا الصيف، لكن رحلته تأجلت عندما تم الإعلان عن الانتخابات العامة. ,بعد فوز حزب العمال في الانتخابات، التقى لامي بوزير خارجية الصين، وانج يي، في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 26 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن وزير الخارجية "أوضح في الاجتماع الذي عقد في لاوس أن الحكومة ستتعاون حيثما نستطيع، وتتنافس حيثما تدعو الحاجة وتتحدى حيثما يجب".

وتجري الحكومة البريطانية "تدقيقًا" للعلاقات بين المملكة المتحدة والصين، والذي قال بيان حزب العمال إنه يهدف إلى "تحسين قدرة المملكة المتحدة على فهم التحديات والفرص التي تفرضها الصين والاستجابة لها".

وكان آخر وزير خارجية زار الصين هو جيمس كليفرلي في أغسطس 2023. وتعرضت الحكومة المحافظة لضغوط من نواب الصف الخلفي المتشددين لاتخاذ موقف قوي بشأن الصين.

وقال مصدر بريطاني كبير يعمل على العلاقات بين المملكة المتحدة والصين: "في ظل المحافظين، باستثناء زيارة كليفرلي، لم يكن هناك أي مشاركة رفيعة المستوى مع الصين. إذا نظرت إلى رسائل السياسة الخارجية لستارمر، فستجد أنك قد بدأت في إعادة ضبط العلاقات مع أوروبا وتحدث عن إعادة الاتصال ببقية العالم. وإذا لم يشمل ذلك الصين، فلا يعد ذلك إعادة اتصال ببقية العالم".