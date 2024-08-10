اليوم السابع
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وزير الرى يكلف بانهاء إجراءات توريد قطع الغيار لمحطات الرفع لخدمة منظومة تشغيل المحطات

السبت، 10 أغسطس 2024 09:44 م
وزير الرى يكلف بانهاء إجراءات توريد قطع الغيار لمحطات الرفع لخدمة منظومة تشغيل المحطات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة بمصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة السد العالى لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية فى مجالات تأهيل الترع ومحطات الرفع والمنشآت المائية .

واستعرض سويلم موقف عدد من مشروعات تأهيل الترع ،  حيث وجه بإستمرار أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة أعمال التنفيذ على الطبيعة لضمان جودة التنفيذ والإلتزام بالإشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة والتشديد على الإلتزام بالجدول الزمنى المقرر ، وعدم استلام أى أعمال تأهيل ترع إلا بعد استيفاء كافة ملاحظات الوزارة .

كما تم عرض موقف شراء وتوريد محركات غاطسة بالطلمبة وقطع غيار محركات غاطسة وقطع غيار كهربائية ومولدات ديزل للآبار الجوفية بالوادى الجديد ، حيث وجه سويلم بنهو إجراءات الشراء فى أسرع وقت لخدمة منظومة المياه الجوفية بالوادى الجديد .

وفيما يخص عمليات توريد قطع غيار وتروس وكاميرات مراقبة لمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، فقد وجه سويلم بسرعة نهو إجراءات التوريد لخدمة منظومة تشغيل محطات الرفع والتى تعد أحد العناصر الرئيسية الهامة فى إدارة المنظومة المائية .
 







وزير الرى

السد العالى

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المياه



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