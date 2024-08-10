اليوم السابع
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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي

السبت، 10 أغسطس 2024 11:13 ص
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي وزير الخارجية بدر عبد العاطي
أ ش أ

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عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، صباح اليوم السبت، جلسة مباحثات مع نظيره السريلانكي علي صبري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.


‏ وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن هناك علاقات تاريخيّة ممتدة بين مصر وسريلانكا ومساعي مشتركة من الجانبين للدفع بها إلى آفاق أرحب.


ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة يعقبها مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وسريلانكا.







وزير الخارجية

وزير الخارجية السريلانكي

بدر عبد العاطي

مصر

سريلانكا




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