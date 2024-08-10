نيويورك تايمز: توبيخ البيت الأبيض لوزير إسرائيلى موقف أمريكى نادر

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان " البيت الأبيض يصدر انتقادات نادرة لوزير إسرائيلي يعارض وقف إطلاق النار"، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن البيت الأبيض اتخذ موقفا نادرا حيث وبخ بشدة وزيرًا إسرائيليًا من أقصى اليمين مساء الجمعة لتوجيهه ما أسماه "اتهامات سخيفة" ضد اقتراح وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأعلن أن الوزير "يجب أن يخجل" من التشكيك في دعم الرئيس بايدن الطويل الأمد لإسرائيل.

في بيان معد سلفًا ألقاه جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي لبايدن، هاجم البيت الأبيض عضو مجلس الوزراء، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعبارات صريحة بشكل غير عادي، واستنكر معارضته لوقف إطلاق النار المحتمل وحتى اتهمه بالاستعداد للتضحية بأرواح الرهائن الإسرائيليين.

وقال كيربي في بداية إفادة للصحفيين: "ادعى بعض المنتقدين، مثل سموتريتش، على سبيل المثال، أن صفقة الرهائن هي استسلام لحماس أو أنه لا ينبغي تبادل الرهائن بالسجناء". "يقترح سموتريتش بشكل أساسي أن الحرب يجب أن تستمر إلى أجل غير مسمى دون توقف، وأن حياة الرهائن لا تشكل أي أهمية حقيقية على الإطلاق. إن حججه خاطئة تمامًا".

وجاء البيان بعد يوم واحد من إعلان بايدن وزعماء مصر وقطر أن "الوقت قد حان" لإسرائيل وحماس لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.