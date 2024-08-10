نجل رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة: والدتي ستعود للبلاد عند إجراء الانتخابات

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قال "سجيب وازد" نجل رئيسة الوزراء البنغالية السابقة الشيخة حسينة، إن والدته ستعود إلى البلاد عندما تقرر الحكومة الانتقالية الحالية إجراء الانتخابات.



وأضاف وازد - في تصريح خاص أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ - أن رئيسة الوزراء السابقة ستعود بالتأكيد إلى بنجلاديش سواء عادت إلى السياسة أم لا، فإنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.



وأعرب عن ثقته بأنه عندما يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فإن حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة سيفوز بها.. ووصف الحكومة الانتقالية الحالية بأنها غير دستورية، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما.



وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة، قد استقالت من منصبها الأسبوع الماضي وغادرت البلاد إلى الهند على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة.



وقد شهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة.. علما بأنها شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.



ويشمل النظام الجديد تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971 والسيدات والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة.