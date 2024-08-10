مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر استضافت لجان تحقيق أممية والاحتلال منع وصولهم

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية إننا لم نسمع أو نر مثل هذه المجازر في أي مكان في العالم، وعلى العالم أن ينفذ توصيات محكمة العدل الدولية بإنهاء هذا الاحتلال.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية أننا نعمل لوضع آليات لتحمل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه هذا الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تدن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية أن القذائف التي استخدمت في قصف مدرسة التابعين أمريكية الصنع، وأتضامن مع الدولة المصرية في كل الجهود التي تقوم بها للتهدئة في قطاع غزة.

واوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة للقاهرة الإخبارية أن مصر استضافت لجان تحقيق أممية لكن الاحتلال منع وصولهم إلى مناطق الانتهاكات في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.