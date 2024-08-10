مصرع 3 أشخاص عقب سقوطهم من سقالة فى سيدى سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 أشخاص مصرعهم لسقوطهم من سقالة من الدور الرابع علوي، بمبنى أهالي بمدينة سيدي سالم فى كفر الشيخ، وجرى نقل جثامين المتوفين لإحدى المستشفيات بمدينة سيدي سالم.

تلقت الجهات الأمنية بكفر الشيخ، إخطارا يفيد بمصرع شخصين، وأصيب ثالث لسقوطهم من سقالة من الدور الرابع، من مدينة سيدي سالم، ونقل الأهالي جثامين المتوفين والمصاب لإحدى المستشفيات بمدينة سيدي سالم.

وتبين أن المتوفين علي عبدالحميد علي النجار، 58 سنة، ومحمد عماد متولي، 25 سنة، كما توفى شاهر عماد متولي، 37 سنة، بعد إيداعه العناية المركزة، بإحدى المستشفيات الخاصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.