مصرع طفل غرقا داخل ترعة بقرية الحراجية بمركز قوص جنوبي محافظة قنا

قنا صابر سعيد

لقى طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقا داخل ترعة بقرية الحراجية بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثته.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل غرقا، في ترعة بقرية الحراجية بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين مصرع أحمد علاء أبو الوفا، 9 أعوام، إثر غرقه بترعة أثناء لهوه مع أصدقائه بقرية الحراجية بمركز قوص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.