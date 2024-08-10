مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة بترعة فى الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث بقرية سرابيوم العقادة بجوار كوبري العقادة، بانقلاب سيارة في الترعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كل من عمار نصر إبراهيم، 23 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى والساعد اليمنى واشتباه كسر بالركبة اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس 3 سم، السيد محمد السيد، 42 سنة، اشتباه نزيف داخلي بالبطن، محمد السيد محمد السيد 10 سنوات، اشتباه كسر بالزراع والساق اليسريين، محمد أحمد السيد 7 سنوات.

كما أسفر الحادث عن وفاة شخص غرقا مكان البلاغ ونقل بعد انتهاء المعاينة. وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.