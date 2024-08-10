مدينة أرمنت تناقش مشكلات المواطنين.. ورئيس المدينة يؤكد سرعة حلها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر مجلس مدينة أرمنت بشكل دوري، وذلك بحضور آمال عبد الجواد مدير ادارة خدمة المواطنين، وفى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين فى ضوء ما تسمح به اللوائح والقوانين، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى، وتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، خلال اللقاء، على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

وكان قد عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعياً، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وضرورة إيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث عدد "10" طلبات وشكاوي مقدمة من قبل المواطنين حيث أكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.



مدينة أرمنت تناقش مشكلات المواطنين في اللقاء الأسبوعى (1)