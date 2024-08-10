مديرية العمل بالقليوبية توفر 181 فرصة عمل جديدة بـ3 مصانع.. طريقة التقديم

فريق المحافظات

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 181 فرصة عمل شاغرة لعدد من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، ضمن النشرة القومية للتوظيف، مشيرة إلى طريقة التقديم على الوظائف في مكاتب العمل والمديرية والوزارة، وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضحت محافظة القليوبية بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، وضمت 181 فرصة في 3 شركات ومصانع بمرتبات مجزية بمجالات تصنيع الزجاج والتريكو وأعلاف الدواجن بأبوزعيل مركز الخانكة وشببن القناطر والعبور.

وكشفت مديرية العمل بالمحافظة، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط الإلكتروني.