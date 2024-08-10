محافظ كفر الشيخ لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ: تحسين خدمات المواطنين أولوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

وناقش محافظ كفرالشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وسبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلى عقد لقاء دوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.