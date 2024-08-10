محافظ بنى سويف يجرى حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء المدن

بنى سويف ــ هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، قراراً رقم 1180 لسنة 2024 تضمن إجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، تضمنت: نقل كل من: على يوسف على إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ناصر، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، هاني رجب عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة بني سويف للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، محمد بكري إبراهيم ياسين، رئيس مركز ومدينة الفشن، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، مدحت صلاح محمد معوض رئيس مركز ومدينة ببا، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

كما تضمن القرار تكليف كل من: على حماد عبد المنعم خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، شوقي هاشم أحمد محمد، نائب رئيس مركز ومدينة سمسطا، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

أصدر المحافظ قرار رقم 1181 بندب ناصر أحمد محمد سيف النصر رئيس مركز ومدينة اهناسيا للعمل وكيلاً للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، كما تضمن قرار المحافظ رقم 1182 ندب نشأت معبد عبد الفهيم محمد، رئيس مركز ومدينة سمسطا، للعمل بديوان عام المحافظة.