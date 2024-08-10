محافظ القليوبية يصدر حركة محليات محدودة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية

فريق المحافظات

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرار بتكليف اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد بتولي الإشراف على رئاسة مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة.

كما أصدر المحافظ قرار بتولي اللواء محمد الصحصاح رئاسة مدينة الخانكة بدلا من حي غرب شبرا الخيمة، وتكليف خالد العرفي بتولي رئاسة حي غرب شبرا الخيمة، بدلا من رئاسة مدينة شبين القناطر، ويأتي ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة.

وكانت قد أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد وكذلك تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والاحياء إلي سكرتير عام مساعد، جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.