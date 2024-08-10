محافظ الفيوم يستقبل مفتي الديار لبحث سبل التعاون المشترك

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الحيوية، ودور الأزهر الشريف في نشر مكارم الأخلاق وتعاليم الدين الوسطي الحنيف، ونبذ العنف والتعصب.

كما استعرض محافظ الفيوم، مع مفتي الديار المصرية، سبل التعاون في إنشاء مقر لدار الإفتاء المصرية بمدينة الفيوم، إيماناً من المحافظة بضرورة أن تكون الفتوى من المتخصصين فقط، وأن وجود فرع لدار الإفتاء بالمحافظة، يعمل على تيسير حصول المواطنين على الفتاوى الصحيحة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات الهدامة، كما يأتي هذا الأمر بالتوافق مع جهود واستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقياً بإنشاء عدة فروع للدار بالمحافظات.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة مفتى الجمهورية، متمنياً التوفيق لفضليته في آداء عمله والدور المنوط به، مؤكداً على دور دار الافتاء المصرية في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري.

من جانبه، أعرب مفتي الديار المصرية، عن تقديره وامتنانه لمحافظ الفيوم على حفاوة وحسن الاستقبال، موجهاً الشكر للمحافظ على حرصه المستمر على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر.

كما ثمن مفتي الديار، جهود المحافظة في تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لدار الإفتاء على أرض الفيوم، لخدمة مواطني المحافظة، مقدماً التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري على ثقة القيادة السياسية واستمراره محافظاً للفيوم، والتهنئة للدكتور محمد التوني، على ثقة القيادة السياسية واختياره نائباً للمحافظ، متمنياً لهما دوام التوفيق.



