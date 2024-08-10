محافظ الغربية يهنئ البطل أحمد الجندى بعد إحراز الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس

الغربية مصطفى عادل

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية للبطل أحمد الجندي ابن محافظة الغربية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما وجه الجندي التهنئة أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، وسارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال ومحمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وأعرب محافظ الغربية عن فخره بهذا النموذج الشبابي الذي يرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.