اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 12:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يهنئ البطل أحمد الجندى بعد إحراز الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس

السبت، 10 أغسطس 2024 11:24 م
محافظ الغربية يهنئ البطل أحمد الجندى بعد إحراز الميدالية الذهبية فى أولمبياد باريس البطل أحمد الجندى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية للبطل أحمد الجندي ابن محافظة الغربية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما وجه الجندي التهنئة أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، وسارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال ومحمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وأعرب محافظ الغربية عن فخره بهذا النموذج الشبابي الذي يرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.

 







اخبار المحافظات

اولمبياد باريس

محافظ الغربية

اللاعب أحمد الجندى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة