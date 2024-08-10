طلاب كلية العلوم بجامعة دمنهور يشاركون فى فعاليات مهرجان "العالم علمين"

تستمر جامعة دمنهور في إطلاق وفودها الطلابية للمشاركة في مهرجان العالم علمين ، حيث شارك وفد طلابي من كلية العلوم بالجامعة في فعاليات المهرجان المقام في مدينة العلمين الجديدة، برعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد عشري- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



مهرجان العالم علمين





تأتى الفعاليات تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة و جامعة دمنهور، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور / كريم همام - مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.



ضم الوفد 50 طالبًا من طلاب كلية العلوم، وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة ومعرض للفنون التشكيلية، وكرة القدم الخماسية، كما استمتع الطلاب بحضور حفل ترفيهي بالمسرح الروماني بالعلمين الجديدة، يعقبه جولة حرة للطلاب في مدينة العلمين.



العالم علمين



من جانبه أكد الأستاذ الدكتور ماجد شعلة دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، وحرصت جامعة دمنهور على مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لدورها في دعم وبناء شخصياتهم وتنمية درجة الوعي لديهم.



وأعرب طلاب علوم جامعة دمنهور عن سعادتهم البالغة للمشاركة في مهرجان "العالم علمين" مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعزز لديهم قيم الانتماء والوعي بأهمية التنمية المستدامة، ومعرفة حجم الإنجازات الغير مسبوقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ناصحين زملائهم بالمشاركة فى مثل هذه الفعاليات.



جدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتطورات التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في بيئة تضاهي كبرى المدن العالمية، و كذا تشجيع الإبداع بين الشباب المصري وتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة، حيث يشهد المهرجان تنظيماً رائعاً و تنوع ثقافي كبير، إذ تشارك مجموعة من الجامعات الحكومية في فعاليات مختلفة ومتنوعة، بهدف تكثيف الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز وعي الطلاب وبناء شخصياتهم وإظهار مواهبهم في مختلف الأنشطة والمجالات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويوفر المهرجان للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد نموذجاً للتنمية الحضرية الحديثة في مصر.