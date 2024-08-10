ضبط 152 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 152 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 260 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بلقاس، نبروه، بندر ميت غمر، نبروه، مركز ميت غمر، تمي الأمديد)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 109 مخالفات في الرقابة على المخابز، و43 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 2 محضر غلق بدون إذن، 14 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 33 شيكارة، 23 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 39 محضر نقص وزن ما بين (9-18)، 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 4 محاضر توقف عن الإنتاج، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، محضر عدم تمكين حملة، 2 محضر تجميع دقيق بقيمة 11 شيكارة، 3 محاضر مخالفة تعليمات،

في الأسواق: 16 محضر عدم إعلان عن الأسعار، محضر غش تجاري، 2 محضر سلع مجهولة المصدر، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، محضر امتناع عن بيع السجائر، 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، محضر ذبح خارج السلخانة، محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).

كما تم ضبط: 271 علبة سجائر، 20 كجم لحم بلدي، 25 كجم منتجات لحوم مجمدة، وتم إعدام 3 كجم منتجات غذائية متنوعة، ما بين لحوم، ودواجن، وخضروات، ومعلبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، وبناء على التقرير المعروض على وكيل الوزارة من الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وبمتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.



