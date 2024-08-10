ضبط طن أغذية فاسدة بأسواق دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية الصحة بدمياط حملة مكبرة استهدفت عدداً من أسواق المحافظة، لمتابعة التزام التجار وأصحاب المحال بعرض منتجات آمنة صالحة للاستهلاك الآدمى. حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات من الأغذية الفاسدة، والتى بلغت 850 كجم، بينما تمكنت أيضا من ضبط عددا من المخالفات المتنوعة، عقب استهداف 33 منشأة، تبين وجود 25 منشأة تدار بدون ترخيص، فيما تم غلق 3 منشآت إدارياً كونها تمثل خطورة داهمة على الصحة العامة.

وحررت حملات مديرية الصحة بدمياط 55 مخالفة متنوعة، كما تم إعدام 650 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ضبط 22 كرتونة زبيب منتهى الصلاحية بوزن 220 كيلو، وتم ضبط 5600 لتر عصير مغشوش بإضافة لون صناعى غير مصرح باستعماله، فضلا عن سحب 22 عينة أغذية لفحصها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن حملات المديرية مستمرة لتوفير غذاء آمن بأسواق المحافظة، لافتة إلى وجود خطة عمل مستمرة بين مديرية الصحة وباقى الأجهزة المعنية، لتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة التزام أصحاب المحال بالتعليمات المقررة، وأوضحت وكيل مديرية الصحة بدمياط أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، مؤكدة إحالة المخالفات التى تم ضبطها للجهات المسئولة، لاستكمال الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



جانب من حملات مديرية الصحة بدمياط



ضبط أغذية فاسدة بأسواق دمياط