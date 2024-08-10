ضبط حلاق وشقيقه فى اتهامهما بطعن شخص بمقص بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، حلاق وشقيقه بعدما تعدوا على شخص بـ" مقص" خلال مشاجرة في الشرابية، وحرروا محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لقسم الشرابية، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن حلاق استعان بشقيقه وتشاجروا مع شخص أثناء تعمده الوقوف أمام المحل ، وقام الحلاق بطعنه بالمقص وأسفر عن إصابته ونقل الي المستشفي وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق .



