اليوم السابع
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صوتها ملائكى.. ليلى ابنة كفر الشيخ تبدع فى قراءة القرآن والإنشاد "فيديو"

السبت، 10 أغسطس 2024 01:32 ص
صوتها ملائكى.. ليلى ابنة كفر الشيخ تبدع فى قراءة القرآن والإنشاد "فيديو" ليلى محمد صبحى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "صوتها ملائكى.. ليلى ابنة كفر الشيخ تبدع فى الإنشاد الدينى وقراءة القرآن الكريم"، فالطفلة ليلى محمد صبحى، بالصف الخامس الابتدائى، بدأت حفظ القرآن منذ حوالى سنتين، والأناشيد منذ حوالى سنة، وهى موهوبة منذ الصغر، وتعشق ليلى حفظ القرآن الكريم، وأناشيد مدح الرسول.

وقالت ليلى محمد صبحى لليوم السابع: "أعشق الانشاد الدينى، ومستمرة فى حفظ القرآن الكريم، خاصة أن الانشاد الدينى يحتاج للقرآن الكريم بشكل كبير، وأسمع كثيراً لعمالقة الانشاد الدينى، وأتمنى أن أصل إلى قلوب المصريين من خلال الانشاد الدينى"، وأشارت إلى أن الموهبة التى ينعم الله على الإنسان بها يجب أن يحافظ عليها، وينمى الموهبة ويطوّرها، خاصة إذا كان الإنسان لديه موهبة وطموح.







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