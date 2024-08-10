صندوق تكافل "البيطريين": اعتماد صرف مستحقات الأعضاء عن شهرى يونيو ويوليو 2024

كتبت ـ آية دعبس

عقد مجلس إدارة صندوق تكافل الأطباء البيطريين اجتماعه الدورى يوم 5 أغسطس لمناقشة عدة بنود خاصة بالصندوق.

أوضح الدكتور الحسينى عوض مدير صندوق التكافل، أنه خلال الجلسة تم اعتماد صرف المستحقات للمتقدمين لصرف منحة الصندوق عن شهري يونيو ويوليو 2024 وسيتم إعلان الكشوف عقب الانتهاء من توقيع الشيكات.

كما تم دراسة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء الصندوق سواء بالانسحاب أو توفيق الأوضاع، وتم أخذ القرار بتطبيق لائحة الصندوق علي الطلبات، واستعرض المجلس الدراسة الاكتوارية للصندوق لاتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح المسار.

ناشد الدكتور أحمد حسين أمين الصندوق الأعضاء بسداد المستحقات الخاصة بالصندوق سواء من خلال السداد النقدي بمقرات النقابات الفرعية او مقر النقابة العامة أو من خلال خدمة فورى علي كود الخدمة التالي 72648.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة العامة والدكتور أحمد عنتر الأمين العام المساعد والدكتور محمود عفيفى أمين الصندوق المساعد والدكتور الحسيني عوض مدير صندوق التكافل والدكتور أحمد حسين أمين الصندوق والدكتور عبدالعزيز الجوهرى والدكتور أحمد البنداري والدكتورة ياسمين أبو الخير والدكتورة إيمان ماهر.