اليوم السابع
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صحة الدقهلية: فرق طبية ثابتة ومتحركة ضمن حملة 100 يوم صحة

السبت، 10 أغسطس 2024 07:39 م
صحة الدقهلية: فرق طبية ثابتة ومتحركة ضمن حملة 100 يوم صحة جانب من حملة 100 يوم صحة بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن استمرار حملة 100 يوم صحة على مستوى المحافظة يوميا بداية من التاسعة صباحا، وحتى الثانية مساء من خلال الفرق الثابتة بالوحدات، ومن التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من خلال الفرق المتحركة، تحت شعار "معاك من أول يوم علشان نطمن على صحتك وصحة عيلتك.. انزل اكشف واطمن.. في أقرب وحدة صحية".

وأكد وكيل الصحة، على متابعة قيادات المديرية للحملة بصفة مستمرة، لافتا إلى مرور الدكتور تامر الطنبولي، مدير الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، والدكتور راجح البيه، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية؛ للتأكد من حسن سير العمل بالحملة.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية عن توافر رقم للاتصال والاستفسار للإستفسار على الرقم 15335 ، أو زيارة الموقع الإلكتروني.







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