شروط القبول فى الماجستير المهنى بكلية الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية عن فتح باب القبول للماجستير المعنى فى التخصصات المختلفة، وينشر "اليوم السابع" شروط القبول.

وأعلنت الكلية شروط القبول وهى الحصول على شهادة الدرجة الجامعية من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات،اجتياز الطالب غير المتخصص في الاقتصاد مقرري مبادئ الاقتصاد الجزئي ومبادئ الاقتصاد الكلي، اجتياز الطالب غير المتخصص في العلوم السياسية مقررات مدخل العلوم السياسية، ومدخل العلاقات الدولية، ومدخل السياسة المقارنة، اجتياز الطالب امتحان اللغة لمن يرغب في الدراسة باللغة الإنجليزية فقط، استيفاء المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.

كما أعلنت عن البرامج التخصصية المتاحة وهى :

1- البرامج المتاحة اقتصاديات التمويل المصرفي وإدارة المخاطر

يهدف البرنامج إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات الاقتصادية والمالية في مجال التمويل المصرفي وإدارة المخاطر، كما يتناول المشكلات والمخاطر التي تواجه تمويل المشروعات وكيفية التصدي لها بهدف تقديم الخبرات العلمية والدعم الفني لمتخذي القرار، ورفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية ويتيح فرص عمل أفضل.

2- اقتصاديات الخدمات الطبية والرعاية الصحية

يهدف البرنامج إلى توظيف علم الاقتصاد في حل مشكلات قطاع الصحة باعتباره أحد أشكال الاستثمار في رأس المال البشرى بالإضافة إلى أثره على النمو الاقتصادي، فضلا عن تقييم السياسات المتبعة في القطاع الصحي، ودراسة أسواق الخدمات والمنتجات الطبية، ومعرفة كيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد وتقديم الخدمات.

3- دراسات الجدوى وتمويل المشروعات

يهدف البرنامج إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات الاقتصادية والإدارية في مجال دراسات الجدوى وتمويل المشروعات بما يعمل على تجنب المخاطر التي تواجه رواد الأعمال في إنشاء المشروعات الصغيرة، نظرًا الأهمية تلك المشروعات في دعم عمليات النمو والتنمية وإتاحة فرص العمل في الاقتصاد المصري.

4- التجارة الإلكترونية

يستهدف البرنامج تمكين الأفراد من المعارف المتقدمة والمهارات التقنية والإدارية لإنشاء وتطوير وإدارة مشروعات التجارة الإلكترونية فضلا عن تنمية قدرات العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والخدمات المالية الإلكترونية وخدمات الحوكمة الإلكترونية على التعامل مع التقنيات الرقمية وتوظيفها في مختلف المعاملات الإلكترونية.

5- الدراسات البرلمانية وإدارة الانتخابات

يلبي البرنامج احتياجات الكثير من البرلمانيين وكذا الدارسين المهنيين، كما يسهم في الارتقاء بالوعي السياسي لدى متلقي البرنامج، حيث يشمل دراسة النظام السياسي وتطور الحياة الحزبية والإدارة العامة في مصر بالإضافة إلى التسويق السياسي وإدارة الحملات الانتخابية، وأدوات الدبلوماسية البرلمانية، ناهيك عن ورش العمل التطبيقية.

6- الشؤون الدولية والدبلوماسية

يسهم البرنامج في تنمية قدرات العاملين بمجال الشؤون الدولية، وهو ما يكشف عنه مضمون البرنامج الذي يشمل صنع السياسة الخارجية وإدارة الصراع والأزمات الدولية، فضلاً عن مهارات التفاوض الدولي والقانون الدولي والتحليل الجيوبوليتيكي، ناهيك عن دراسات المناطق والاقتصاد السياسي الدولي.