سى إن إن: 125 مليون دولار مساعدات من واشنطن لأوكرانيا و3.5 مليار لإسرائيل

أحمد علوى

في ظل استمرار دعمها المستمر لحلفائها، سواء إسرائيل في الشرق الأوسط، أو أوكرانيا في القارة الأوروبية، كشفت شبكة "CNN" الأمريكية نقلًا عن مصادر مُطلعة أن واشنطن ستزود إسرائيل بالأموال، كما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 125 مليون دولار لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، قالت CNN، إن واشنطن ستزود إسرائيل بمبلغ 3.5 مليار دولار لإنفاقه على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت المشرعين الخميس الماضي أن الحكومة تعتزم الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل، مضيفة أن الأموال تأتي من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل والذي مرره الكونجرس في أبريل الماضي.

وفيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا، أعلنت واشنطن بشكل رسمي عن مساعدات تصل إلى 125 مليون دولار، تشمل هذه المساعدات صواريخ "ستينجر" وذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن المساعدة العسكرية ستكون الدفعة العاشرة من المعدات لأوكرانيا، منذ أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ملحق الأمن القومي في أبريل.