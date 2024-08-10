سوريا: نتابع ببالغ القلق الهجوم الأوكرانى على منطقة كورسك الروسية

أ ش أ

أكدت سوريا أنها تتابع ببالغ القلق أخبار الهجوم الذى شنته القوات الأوكرانية على منطقة "كورسك" الروسية، واستهدف منشآت مدنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم /السبت/ - "إن سوريا إذ تدين هذا الصمت المريب إزاء هذا الانتهاك السافر لسيادة الأراضى الروسية، والذى يكشف إزدواجية الغرب فى التعامل مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، فإنها تعرب عن وقوفها القوى إلى جانب الاتحاد الروسى قيادة وجيشاً وشعباً فى معركته لمواجهة هذا العدوان الذى يهدد الأمن والسلم الإقليمي".



وكان الجيش الأوكرانى قد شن هجوما واسع النطاق يوم 6 أغسطس على منطقة كورسك، مما أسفر مقتل ما لا يقل عن خمسة من سكان كورسك، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 60 شخصا، من بينهم تسعة أطفال، كما تم إجلاء السكان المحليين إلى مناطق روسية أخرى، بما فى ذلك موسكو.