رئيس وزراء باكستان يدين الغارة الإسرائيلية على مدرسة بمدينة غزة

كتبت ـ هناء أبو العز

أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الغارة الإسرائيلية على مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة.

وقال إن الهجوم على مدرسة للأطفال كان عدوانًا مفتوحًا ووحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان صحفي، أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود في عدوانها المفتوح. ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مطالبة باكستان بمحاسبة قيادة إسرائيل وقواتها المسلحة على الإبادة الجماعية للفلسطينيين وجرائم الحرب.

وقال إن إسرائيل يجب أن تحصل على عقوبات صارمة على جرائمها البشعة، وشدد على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا دعم باكستان الأخلاقي والدبلوماسي الشامل للأخوة والأخوات الفلسطينيين. ودعا إلى الله أن يرحم شهداء الوطن الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، كما قدم تعازيه لأسر الضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤولون فلسطينيون بأن غارة إسرائيلية على مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين الفلسطينيين في مدينة غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال.