رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أجري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم زيارة تفقدية لكلية التربية الرياضية للإطمئنان على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكليه، الدكتور أحمد عبد الله عميد الكلية السابق، و الدكتور شعبان حلمي المشرف العام علي الإختبارات.

وقال النعماني، إن الجامعة تواصل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024/2025 بعد توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمد فترة التقدم لأداء الاختبارات حتي يوم الاثنين القادم الموافق 12 أغسطس الجاري، مؤكدا علي أن الجامعة حريصة على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال اختبارات القدرات، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات اختبارات القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أنه تم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ان الهدف من إجراء اختبارات القدرات هو قياس القدرات البدنية والمهارية لدي الطلاب المتقدمين للاتحاق بالكلية، بما يتناسب مع المقرارات الدراسية النظرية والعملية لمختلف الأقسام، وذلك لضمان تحقيق العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز ان رئيس الجامعة تفقد لجان الكشف الطبى، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية، وملاعب الإختبارات المختلفة بالكلية، بالاضافة الى أماكن الإنتظار التي تم تجهيزها للطلاب وأولياء امورهم، موضحاً أن كلية التربية الرياضية تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب؛ حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين إلي الآن نحو 855 طالب وطالبة.

وأشار الدكتور شعبان حلمي أن أعمال الاختبارات، بدأت يوم 27 يوليو الماضي وتستمر حتي 2 اغسطس الجاري، موضحاً ان لجان أداء الطلاب للاختبارات، تضم لجان القدرات البدنية، والمهارات، والسمات الشخصية، ولجان اختبارات الطول والوزن، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للإختبارات حتي الآن 855 طالب وطالبه 419 طالب و 436 طالبه.

وخلال الجوله استطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب عن مستوى الاختبارات، كما قدم الطلاب الشكر لإدارة الجامعة لتوفيرها كافة سبل الراحة لهم ليتمكنوا من أداء الإختبارات في سهولة ويسر و دون مواجهة اي معوقات.



الطلاب المتقديمن



جولة رئيس الجامعة



رئيس الجامعة داخل الكلية



رئيس الجامعة مع الطلاب



رئيس الجامعة ونائبه بالجولة



قياس الطول والوزن