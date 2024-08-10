رئيس المركز الأوكرانى للحوار: أوكرانيا تحاول تحسين دفاعتها فى مناطق السيطرة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن الهجوم الأوكراني المفاجئ علي روسيا بسبب شعور أوكرانيا أنها مازالت تصر على فرض شروط تعتبرها أوكرانيا إملاءات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تريد إرسال رسالة بهذا الهجوم، هو أنها لا تريد الاستمرار في المفاوضات، بل تريد أن تضع شروط فيها تتناسب مع حقوقها ضمن الميثاق الدولي، وهذا ما تم استنتاجه اليوم من تصريحات جديدة للقيادة السياسية الأوكرانية.

وأضاف «أبو الروب» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل مضهج، أن أوكرانيا أصبحت أولى دول العالم في تصنيع الطائرات التي تتجاوز شهريا 300 طائرة مسيرة سواء قتالية أو استطلاعية، إذ أن أوكرانيا تحاول تأكيد استمرارها في الدفاع عن أراضيها وأنها قادرة على ذلك.



وأوضح رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن عملية الهجوم الأوكراني كانت عملية مُتقنة استطاعت بها أوكرانيا اختراق التحصينات الروسية وقبلها استطاعت الوصول إلى معلومات تمركز القوات الروسية ونقاط الثغرات فيها وبالتالي نجحت نجاح واضح، وإثبات ذلك من خلال السيطرة في أقل من يومين على 155 كيلوا متر، وتدمير دبابات، وقتل 500 جندي وأسر حوالي 300 جندي مع استمرار حصر الأعداد، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لم تستمر في هذا العلمية لأنها مغامرة كبيرة فهي تحاول تحسين دفاعاتها في المناطق التي سيطرت عليها.

