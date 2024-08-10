دراسات اقتصادية جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى تعريفى ببرامج الماجستير المهنية

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الملتقى التعريفي الأول ببرامج الماجستير المهنية في الاقتصاد والعلوم السياسية بحضور لفيف من أعضاء المجالس النيابية، وأعضاء هيئة التدريس وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام وعدد من الباحثين والطلاب.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، الدور المحوري الذي تؤديه الجامعات المصرية الحكومية قاطبةً في الدفاع عن الهوية المصرية باعتبارها الرافد الأصلي للمعرفة والممثل الأصيل لتاريخ مصر وحضارتها خصوصًا أن العلم هو السبيل الوحيد للمستقبل الواعد المنشود.

وأضاف أنه انطلاقًا مما سبق تقدم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية -باعتبارها كلية حكومية واعدة - ستة برامج متخصصة للماجستير المهني، وذلك استجابةً لمطالب واحتياجات المجتمع السكندري بل والمحافظات المجاورة للإسكندرية، وخصوصًا أبناء المجتمع المدني الذين يؤدون دورًا مرموقًا في العمل التربوي و في خدمة المواطنين المصريين.

وأشار إلى أن هذه البرامج تتمتع بقدرٍ عالٍ من الجودة خاصةً أنها تأتي في إطار مؤسسة علمية أصيلة وراسخة ككلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

كما أكد أننا لسنا بصدد عمل تجاري بل عمل يخدم الوطن والمجتمع، ومن ثمة تم مراعاة الجوانب الاقتصادية في تصميم برامج الماجستير المهني من مصروفات وما إلى ذلك بحيث تكون المصروفات معقولة وغير تعجيزية كما تم أيضًا مراعاة ظروف الدراسة من حيث مواعيد الدراسة وأيامها بحيث تقتصر الدراسة على يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ثم استعرضت الدكتورة شيرين نصير- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أبرز الخصائص التي تتمتع بها برامج الماجستير المهني بالكلية والفارق بينها وبين الماجستير الأكاديمي بالإضافة إلى نبذة عن القائمين بالتدريس من أكاديميين و متخصصين ودبلوماسيين ومستشارين في مجالات عديدة ذات صلة، وتناولت شروط القبول والفئة المستهدفة وكذلك الفوائد المتعددة التي ستعود على الدارسين و التفاصيل المتعلقة بالمصروفات الدراسية والإدارية وكذلك نسب التخفيض.

واستعرض الدكتور محمود زقزوق مدرس الاقتصاد بالكلية وأحد منسقي برامج الاقتصاد، و الدكتور رجب الطلخاوي مدرس العلوم السياسية بالكلية وأحد منسقي برامج العلوم السياسية المزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الدراسة والمقررات وأهدافها وانتهت فعاليات الملتقي باستقبال الأسئلة والمداخلات من الحضور.