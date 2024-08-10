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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: العلاج المبكر لسرطان الثدي يقضى على المرض

السبت، 10 أغسطس 2024 05:07 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة: العلاج المبكر لسرطان الثدي يقضى على المرض وزارة الصحة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

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