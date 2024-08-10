جثث مجهولة وقاتل غامض.. اعرف دور المعامل الجنائية فى كشف الجرائم المعقدة

كتب سليم على

بلاغات عدة تتلقاها أقسام ومراكز الشرطة، حول العثور على جثث مجهولة ملقاة فى طرق نائية أو فى نهر النيل وغيرها من الأماكن التى يعتقد مرتكبو تلك الجرائم أنهم سيهربون من العدالة، ولن يتم القبض عليهم من قبل رجال الشرطة الذين يعملون ليل نهار على فك غموض تلك الجرائم.

إدارة الأدلة الجنائية.. تعد جنديا مجهولا وقوة ضارية تمتلكها الأجهزة الأمنية فى كشف تلك الجرائم ، وتثبت بالدليل القاطع مرتكبي هذه الحوادث، عن طريق جمع الأدلة الجنائية بمحيط الجريمة أو فى الجثة التى تم العثور عليها، بأخذ عينة من الدم وفحصها بدقة، ومعرفة هوية المجنى عليه بتحليل ال"دى أن إيه" الأمر الذي يساعدهم في كشف غموض الجريمة فى أسرع وقت.

وتمتلك الأجهزة الأمنية ، معامل جنائية بها أجهزة وتقنيات متطورة، تضمن السرعة والجودة والدقة، بما يسهم في كشف غموض الجرائم في دقائق معدودات، وتعمل دائماً على تطوير تلك المعامل، التي تساهم بشكل كبير في تحديد هوية الجثث، وأخذ العينات ومطابقتها، وسرعة التعرف على المجرمين.

ومهام معامل الأدلة الجنائية كثيرة بلاغات عدة تتلقاها أقسام ومراكز الشرطة، حول العثور على جثث مجهولة ملقاة فى طرق نائية أو فى نهر النيل وغيرها من الأماكن التى يعتقد مرتكبو تلك الجرائم أنهم سيهربون من العدالة، حيث يتم استخدامها في فحص الجرائم المختلفة فنيًا كالقتل، والسرقات، وإطلاق الأعيرة النارية، والحرائق، والمفرقعات والجرائم الإرهابية، وتزييف وتزوير المستندات والعملات، بالإضافة إلى كشف هوية الجثث المجهولة، وتقديم الدليل المادى المبنى على فحوص فنية ومعملية، يضاف إلى عمل الأجهزة الأمنية على أرض الواقع ليتعاونا جنبا إلى جنب فى كشفت المجرمين.