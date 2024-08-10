اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 10:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة طنطا: 4 معامل تنسيق تستقبل الطلاب و"أبلكيشن" لحجز مواعيد الحضور

السبت، 10 أغسطس 2024 09:00 ص
جامعة طنطا: 4 معامل تنسيق تستقبل الطلاب و"أبلكيشن" لحجز مواعيد الحضور تنسيق الجامعات
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة انتهت من استعدادتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق.

وأوضح "حسين" أن الجامعة لديها 4 معامل تنسيق بمجمع الكليات الطبي، بالمكتبة الالكترونية وكلية الصيدلة، مجهزة بشكل كامل لتسجيل رغبات الطلاب، موضحا أنها مجهزة بأجهزة الحاسب الآلى، وهناك فرق من الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس سيتواجدون مع الطلاب لتقديم الدعم اللازم، أثناء عمليات التسجيل.

وأشار إلى أن الجامعة جهزة ولأول مرة تطبيق الكترونى تم طرحه يساعد الطلاب فى حجز المواعيد للحضور لمكاتب التنسيق لتوفير الوقت وتقليل الزحام والتكدس على المكاتب، موضحا أنه بجانب التطبيق يمكن للطلاب أيضا التوجه للمكاتب والانتظار لحين الدخول وتسجيل الرغبات.

وأكد أنه تم توفير أماكن استراحات خارج مكاتب التنسيق للانتظار فيها لحين الدخول وتسجيل الرغبات.

 

 







جامعة طنطا

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

معامل التنسيق بجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة