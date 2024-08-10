جامعة طنطا تطلق نسختها التجريبية الأولى من تطبيق "التنسيق"

الغربية مصطفى عادل

أطلقت جامعة طنطا نسختها التجريبية الأولى، من تطبيق إلكتروني مخصص لحجز مواعيد التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وذلك لتسهيل وتنظيم عملية تسجيل الرغبات للطلاب بمكتب التنسيق داخل الجامعة، والحد من التزاحم، مما يسهم في تيسير الإجراءات للطلاب وتحقيق الكفاءة الزمنية والخدمية.

أكد الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أن هذا التطبيق تم تصميمه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وحرص الجامعة على استحداث خدمات جديدة داعمة للمواطنين، ومواصلة ريادتها في استخدام التكنولوجيات الرقمية لتقديم خدماتها النوعية المتميزة للمواطنين ومنتسبي الجامعة، ويقدم حلا الكترونياً مبتكرا لأول مرة ويُعد نقلة نوعية في كيفية إدارة وتنظيم أعمال مكتب التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل وفق القواعد الوزارية المعلنة.



وأشار أنه يحد من فرص حدوث التزاحم المصاحبة لعمل مكتب التنسيق، كما يسهم التطبيق الجديد في تقليل مدة الانتظار، حيث لن يضطر الطلاب لزيارة مكتب التنسيق أكثر من مرة، خاصة مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة، موجها الشكر للدكتورة نانسى الحفناوى عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أسامة غنيم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والفريق الطلابي المشارك فى إعداد التطبيق.

أضافت الدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية، أن التطبيق الجديد يتيح للطلاب حجز مواعيدهم داخل المكان المخصص للتنسيق، بعد استيفاء المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى البيانات الشخصية لضمان سهولة التواصل مع الطلاب، كما يضمن السرعة والدقة في تنظيم العمل والإجراءات.



وأفاد الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، أن مكتب التنسيق بجامعة طنطا يعمل بطاقة 150 جهاز موزعين على معامل المكتبة المركزية وكلية الصيدلة وتعمل على مدار 6 ساعات يوميًا منذ الساعة 9صباحا وحتى 3 مساءا، ويتم تقديم الخدمات الفنية الداعمة من خلال أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية، على أن يبدأ استقبال طلاب المرحلة الأولى من يوم الاثنين المقبل 12 أغسطس وحتى يوم الجمعة 16 أغسطس وطبقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية والمعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووفقا للإجراءات المحددة.

للمزيد من المعلومات حول التطبيق وطريقة استخدامه، يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لجامعة طنطا أو التواصل مع مكتب التنسيق عبر الأرقام والبريد الإلكتروني المتاحين على الموقع.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fci_tu_applaying



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