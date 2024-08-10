ثقافة الأقصر تناقش أهمية القراءة فى نشر الوعى والسلوك الاجتماعى للطفل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، واستمرارا للأنشطة الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية القراءة والاطلاع في نشر الوعي الثقافي"، أوضحت خلاله الباحثة وفاء السيد، أن القراءة غذاء العقل والكتب وسيلة لتنمية المهارات العقلية ومعرفة التاريخ القديم والحديث والثقافة العامة، بما يسهم في تنمية الوعي لدى الأفراد.

كما عقدت محاضرة بعنوان" السلوك الاجتماعي وتطوره عند الطفل" تناول خلالها محمد إمام محمد، باحث ثقافي، مفهوم السلوك الاجتماعي عند الطفل والمؤثرات التي تؤثر فيه وأنواع السلوك التى يمارسها الطفل وأساليب معالجة السلوك الاجتماعي لديه، واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو التي غيرت مجرى التاريخ" أكد خلالها حماده فؤاد أخصائي ثقافي، أهمية الثورة وآثارها الإيجابية على المجتمع المصري، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلة للأطفال، بجانب مسابقات ثقافية، ومسرح عرائس، وعرض إنشاد ديني، وفقرات اكتشاف المواهب الشابة من أبناء القرية.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عددا من الورش الفنية للأطفال باستخدام الألوان المائية وورق الكانسون الأبيض، بالإضافة الى التدريب الأسبوعي لفريق الإنشاد الديني إعداد الشاعر يحيى بحر، واختتمت بورشة حكي لقصة بعنوان "التاجر والصديق الخائن" قدمتها هويدا أمين مسئول مكتبة الطفل بالقصر وعرضت بها عددا من القيم والسلوكيات الإيجابية للأطفال.



ثقافة الأقصر تناقش أهمية القراءة في نشر الوعي



جانب من الفعاليات الثقافية للأطفال بالأقصر



فعاليات متنوعة لدعم الأطفال بقصور الثقافة