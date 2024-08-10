ثقافة الأقصر تقدم ورشة حكى عن شيخ الأزهر ومحاضرة عن يوسف وهبى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث قدم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "من رواد المسرح يوسف وهبى" تناول خلالها المخرج أحمد يوسف الجمل، ميلاد يوسف وهبى ونشأته وبداية مشواره في التمثيل واهتمام يوسف وهبى بالمسرح والجماهير بما يقدمه من أعمال وأعماله المسرحية ووفاته.

وبجانب ذلك أعدت ورشة حكى في قصر ثقافة حسن فتحى، عن شخصية هامة فى محافظة الأقصر "فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر" تحدث خلالها الشيخ كمال أحمد حسن، عن مولده وبلده وتعليمه أدبه وتواضعه وحث الأطفال على التعليم والأدب وجعل الإمام شيخ الأزهر قدوة لهم، وقدم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "ثورة يوليو" تحدث خلالها العادلي حسان مسئول القصر، عن تكوين تنظيم الضباط الأحرار وتحرير مصر من الظلم والفساد والاستبداد، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذها حسن رفاعي، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية تنفيذ أشكال بورق الفوم وزجاجات المياه نفذها مسعود عبد الرحيم.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيف عبر الادب المصري عن الثورات المصرية في العصر الحديث" تناول خلالها وليد الضوي مسئول بالقصر،الأدب المصري في العصر الحديث -ذكر نماذج أدبية تتحدث عن الثورات، وأعدت ورشة حاسب الي أوضحت صفاء أحمد تعريف الكمبيوتر واستخداماته ومكوناته "-hardware- software" ، ونفذت ورشة مشغولات يدوية كروشية نفذتها المدربة أسماء أحمد، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر إشراف حجاج أحمد على مدرب الكورال وعارف الأورج إسماعيل أحمد حسين.



جانب من المحاضرات الثقافية فى الأقصر



محاضر حول قصة رائد المسرح يوسف وهبى بالأقصر