تنظيم 4 قوافل طبية لدعم المرضى غير القادرين في أسوان تحت رعاية "التضامن"

أسوان - عبد الله صلاح

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم 4 قوافل طبية مجانًا للكشف الطبى على 750 مريضا من أهالى بقرى السيل الريفى والحكروب وابوالريش والشلال والامبركاب وكيما والشيخ هارون بمركز أسوان، وقرى الإصلاح والمنشية وعزبة حجاجى والمحطة والرغامة البلد وعزبة الواحى والإصلاح القبلية والعدوة بمركز كوم أمبو، وقرية بنبان بمركز دراو، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القوافل تضمنت الكشف الطبى على المرضى الأولى بالرعاية فى جميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

موضحًا تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.