اليوم السابع
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تنسيق جامعة الأزهر 2024.. كليات تقبل الطلاب المكفوفين.. تفاصيل

السبت، 10 أغسطس 2024 01:00 ص
تنسيق جامعة الأزهر 2024.. كليات تقبل الطلاب المكفوفين.. تفاصيل جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تستعد جامعة الأزهر لتنسيق القبول بكلياتها للعام 2024، حيث من المنتظر فتح باب تسجيل الرغبات الأيام القادمة، وحددت الجامعة للطلاب المكفوفون الكليات الآتية طبقًا للتوزيع الجغرافي:

- كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم ( الشعبة العامة وشعبة التاريخ والحضارة )

- كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم ( قسم الشريعة الإسلامية )

- كلية أصول الدين بالقاهرة

- كليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم (الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط)

- الدعوة الإسلامية

- الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة

- كليات الدراسات الإسلامية والعربية (دمياط - كفر الشيخ - الشرقية - قنا)

- الدراسات الإسلامية بأسوان

- شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بكليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة (اللغة الإنجليزية وآدابها)

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام







جامعة الازهر

تنسيق جامعة الازهر 2024

تنسيق الازهر



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