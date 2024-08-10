تعرف على أسماء 14 مسجدا تم اعتمادها فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت المساجد الحاصلة على الجودة والاعتماد بمحافظة كفر الشيخ، فتم اعتماد 14 مسجدا من بين 4 آلاف و500 مسجد بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فى إطار سعى وزارة الأوقاف إلى التطوير المستمر في كافة مساجد الجمهورية منها محافظة كفر الشيخ التى تشهد تطوراً كبيراً فى كافة المساجد، وفتح مساجد جديدة فى القرى والأماكن البعيدة، وتجهيزها بأعلى المواصفات، وفرشها بالسجاد المميز، ووضع التكييفات ووسائل التهوية، وتطويرها بأنظمة انشائية حديثة، وعزل الاسطح وغيرها من الوسائل الحديثة والمتقدمة.

والمساجد المعتمدة، المسجد الكبير بقرية العيساوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا، ومسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه بمدينة بلطيم، والمسجد الشرقي بقراجة، والمسجد الكبير بالقصابي، ومسجد الكبير بأبو طبل، ومسجد الشهيد ابراهيم العقبة بالقصابي، ومسجد القدس ببلطيم، ومسجد النور ببلطيم، ومسجد خالد بن الوليد بالبرلس، ومسجد غزت عامر بتيدة، ومسجد الشهيد إبراهيم العقبة بقرية القصابي بمركز سيدي سالم، والمسجد القصابي بإدارة سيدي سالم.وهي المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية.

مسجد الفتح" مسجد الاستاد"

يقع مسجد الفتح أو مسجد الاستاد كما يطلق عليه أهالي مدينة كفر الشيخ، بشارع عبد الهادي راضي، شرق مدينة كفر الشيخ على مساحة 600 متر، مكون من 3 طوابق، ويوجد ملحق بكل طابق، مساحة صحن المسجد 500 متر، ومصلى النساء 100 متر، وعدد القباب 5 منهم واحدة ثانوية و4 فردية، ويضم المسجد مكتبة، تم إنشاء المسجد عام 1974 وآخر تجديد وتطوير له كان عام 2004 بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويضم المسجد غرفة للإمام ، ويكفي المسجد ل 1000 مصلي، والانشطة التي تمارس بالمسجد مقرأة نموذجية، وقراءة الجمهور، إضافة للبرنامج التثقيفي للطفل، ومجلس الإقراء والدرس النموذجي، ومجلس الإفتاء، وحصل على تقييم ممتاز بنسبة 95%، وإمام المسجد محمد أحمد عابدين البهلول.

مسجد سيدي فتح بمدينة بلطيم

يقع المسجد على 2000متر، صحن المسجد 1200 متر، ومصلى السيدات 400 متر، ومكون من 3 طوابق، وبه ملحق، تم تجديد المسجد 1980، كما تم تجديده عام 2021 بتكلفة 8 ملايين جنيه، ويوجد بالمسجد مغسلة موتى بملحق، ويتسع لأداء 2000 مصلي لأداء الصلاة، اسم إمام المسجد هاني مغازي مغازي رجب، الأنشطة التي تمارس بالمسجد مقرأة جمهور ومقرأة أئئمة، وبرنامج تثقيفي، وحصل على تقييم 95%، تقدير ممتاز.

المسجد المرسى بمدينة بيلا

يقع المسجد على مساحة 800 متر، ومساحة الصحن 550 متر، ومصلى السيدات 120 متر، ويضم 2 مأذنة،/ وعدد القباب 3 ، ويتكون من دورين، تم انشاؤه عام 1956، وتم إحلاله وتجديده في عام 2008، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبه ملحق بالطابق الثاني، وتوجد غرفة للإمام وغرفة للعمال، ويكفي لأداء 2000 مصلي الصلوات، وتمارس به العديد من الانشطة، منها مقرأة نموذجية، ومقرأة الجمهور، وتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة لأنشطة دعوية، البرنامج الثقيفي للطفل، والندوات العلمية، والدرس النموذجي، وإمام المسجد الشيخ محمد البابلي فرج، وحصل المسجد على تقييم 95%، بتقدير ممتاز.

المسجد الكبير بقرية العيسوية

يقع المسجد على مساحة 477 متر والطابق الأول علوي مساحته 409 متر، ومساحة مصلى السيدات 319 متر، ويضم 3 قبب، ومكون من دورين، وتم انشاؤه عام 1975، وآخر إحلال وتجديد له في مارس 2023، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ولا يوجد به ملحقات، توجد به غرفة للإمام وأخرى للعمال، ويتسع ل 4 آلاف مصلي، وتمارس به العديد من الأنشطة منها مقرأة أئمة، وأنشطة دعوية دروس منهجية، ودرس تثقيفي، ودرس توعية، ويقام به الأسبوع الثقافي، والإمام إبراهيم كمال إبراهيم محمد، وحصل المسجد على 95%، بتقدير ممتاز.

مسجد القدس ببلطيم

يقع المسجد على مساحة 1000 متر، ومساحة الصحن 600 متر، ومصلى السيدات 400 متر، وله مئذنة واحدة، وعدد القبب 5، ومكون من دور واحد، وتم انشاؤه عام 2004، ويوجد غرفتين للإمام والعمال، ويتسع ل 1000مصلي، ويمارس به عدد من الأنشطة ، مقرأة أئمة، وأخرى للجمهور، وأنشطة دعوية منها برنامج تثقيفي، وإمام المسجد نهاد محمود يوسف، وحصل المسجد على تقدير 95%، بتقدير ممتاز.

مسجد خالد بن الوليد بأولاد سعيد بالبرلس

يقع المسجد على 500 متر، ومساحة صحن المسجد 400 متر، ولا يوجد به مصلى للسيدات، وعدد القبب 10 قبب، ومكون من دورين، وتم إنشاؤه عام 1990، وتم احتلاله وتجديه عام 2-23 بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتسع ل 600 مصلي، وتمارس بها أنشطة دعوية منها برنامج تثقيفي، والإمام جودة فاروق المرسي إبراهيم، وحصل المسجد على 95% تقدير امتياز.

مسجد النور بقرية البنايين ببلطيم

يقع المسجد على مساحة 370 متر، ومساحة صحن المسجد 370 متر، ومصلى السيدات 220 متر، وبه 4 مآذن وقبة واحدة، ومكون من دورين، وتم إنشاؤه عام 1990، وتم تجديده عام 2023، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويتسع المسجد لـ 500 مصلي، وتمارس بها أنشطة متعددة منها مقرأة جمهور، وبرنامج تثقيفي، والإمام محمد فوزي عطية بلتاجي، وحصل المسجد على 95%، تقدير امتياز.

المسجد الكبير بالقصابي بإدارة سيدي سالم

يقع المسجد 400 متر، ومساحة صحن المسجد 350 متر، ومساحة مصلى السيدات 100متر، ومكون من دور واحد، وتكليفه احلال وتجديد المسجد عام 2024، 3 ملايين جنيه، ويتسع لـ 2000مصلي، وتمارس بها أنشطة متعددة منها مقرأة جمهور، وبرنامج تثقيفي، والإمام محمد عبدالكريم نشوان، وحصل المسجد على 97%، تقدير امتياز.

مسجد الشهيد إبراهيم العقبة بقرية القصابي بإدارة سيدي سالم

يقع المسجد على مساحة 1000 متر، ومساحة صحن المسجد 880 متر، ومكون من دورين، وتم تجديده واخلاله عام 2024 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ويتسع لـ 2000مصلي، وتمارس بها أنشطة متعددة منها مقرأة جمهور، وبرنامج تثقيفي، والإمام رجب يوسف محمد عاشور، وحصل المسجد على 97%، تقدير امتياز.



المسجد الكبير بالعيسوية



مسجد الكبير بأبو طبل



مسجد الشهيد ابراهيم العقبة بالقصابي



المسجد الكبير بالفصابي



المسجد الشرقي بقراجة



مسجد الفتح بالإستاد



مسجد القدس ببلطيم



مسجد سيدي فتح الله ببلطيم



مسجد النور ببلطيم



مسجد خالد بن الوليد بالبرلس



مسجد المرسي ببيلا



