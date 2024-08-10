اليوم السابع
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تشييع جنازة الكاتبة الصحفية سكينة السادات بحضور مقربين لأسرة الرئيس الراحل

السبت، 10 أغسطس 2024 01:51 م
تشييع جنازة الكاتبة الصحفية سكينة السادات بحضور مقربين لأسرة الرئيس الراحل تشيع جثمان سكينة السادات
كتب محمود العمري

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شيعت منذ قليل، جنازة الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من مسجد غرب الجولف بالتجمع، عقب صلاة الظهر.

وحرص على التواجد عدد من المقربين لأسرة الراحلة من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومشاركة الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي.

وتوفيت اليوم سكينة السادات شقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، حيث نعت مؤسسة دار الهلال الصحفية، الكاتبة الصحفية الكبيرة الراحلة التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

ونعي النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب علي صفحته الراحلة، سائلا المولي عز وجل ان يتعمدها بواسع رحمته.

يذكر أن الكاتبة الصحفية سكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتزوجت فى عمر الخامسة عشرة من الموسيقار عبدالحليم نويرة، الذي يكبرها فى السن بـ25 عاما حيث كان صديقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات آنذاك، وأنجبت منه ابنة بعد عام واحد من الزواج.

تشيع جثمان سكينة السادات (2)
تشيع جثمان سكينة السادات 
 
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إقامة صلاة الجنازة 

 

 






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