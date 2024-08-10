اليوم السابع
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تحدت المرض والثانوية.. إسراء تعانى من ضمور العضلات وحصلت على 91% علمي علوم.. فيديو

السبت، 10 أغسطس 2024 01:56 م
تحدت المرض والثانوية.. إسراء تعانى من ضمور العضلات وحصلت على 91% علمي علوم.. فيديو إسراء مع أسرتها
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة إسراء وحيد الفيشاوى والمقيمه بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب حصولها على مجموع 91%، وتحديها لمرض الضمور .

وتقول الطالبة إسراء وحيد الفيشاوى ، أنها تحدت كل ظروف مرضها وأصرت على الاجتهاد والتفوق برغم إضابتها بمرض الضمور ، والذى كان عائق كبير فى حياتها ولكنها لم تستسلم نهائيا للمرض وأصبحت من الاوائل فى قريتها.

وتشير أنها مريضه بمرض الضمور منذ ولادتها ، ووالدتها هى التى كانت تساعدها دائما فى الذهاب إلى المدرسة والدروس حتى إستطاعت الحصول على 91% علمى علوم .

وأكدت إسراء الفيشاوى ، أنه هدفه هو الالتحاق بكلية الصيدلة لأنها تعش المواد العلمية ، وذلك لخدمة أهالى قريتها ، الذين كانو يحفزونها دائما.







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